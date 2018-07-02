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Около парка Челюскинцев люди в штатском задержали несколько десятков активистов и просто прохожих

03.07.2018 14:09 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 3 июля, около парка Челюскинцев (на бульваре Толбухина) последователи одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича попытались повести несанкционированную «Акцию освобождения и солидарности». Статкевича задержали еще на выходе из дома, остальных активистов – на подходе к бульвару, пишет «Радио Свобода». 

На видео канала «Белсат» видно, как вместе с активистами, которые даже не успели развернуть  плакаты, люди в штатском задерживают и обычных прохожих и сажают их в бусы и автозак.  (смотреть с 50 минуты).


Для справки: акцию хотели провести в честь освобождения Минска от немецких войск советскими войсками во время Второй мировой войны. Вторая причина – «выразить солидарность с теми, кто сейчас борется за освобождение страны от власти поклонника Гитлера»

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 3 июля, около парка Челюскинцев (на бульваре Толбухина) последователи одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича попытались повести...
 
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