Около парка Челюскинцев люди в штатском задержали несколько десятков активистов и просто прохожих

Сегодня, 3 июля, около парка Челюскинцев (на бульваре Толбухина) последователи одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича попытались повести несанкционированную «Акцию освобождения и солидарности». Статкевича задержали еще на выходе из дома, остальных активистов – на подходе к бульвару, пишет «Радио Свобода».



На видео канала «Белсат» видно, как вместе с активистами, которые даже не успели развернуть плакаты, люди в штатском задерживают и обычных прохожих и сажают их в бусы и автозак. (смотреть с 50 минуты).





Для справки: акцию хотели провести в честь освобождения Минска от немецких войск советскими войсками во время Второй мировой войны. Вторая причина – «выразить солидарность с теми, кто сейчас борется за освобождение страны от власти поклонника Гитлера»