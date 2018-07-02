​Торжества в честь Дня Независимости Беларуси прошли в России

Из Москвы первые поздравления нашей стране с Днём Независимости мы передаём с улицы Минской.

Это место, где сейчас активно идёт строительство жилья, год назад открылась станция метро «Минская». Кстати, это название выбрали сами москвичи из нескольких вариантов. Вообще, накануне нашего праздника мы задались целью подсчитать белорусские или, связанные с нашими земляками,топонимы в российской столице. И, если честно, со счёта сбились. Белорусский вокзал, кинотеатры Гродно, Брест, бульвар маршала Рокоссовского, набережная Шагала, улицы Сикорского, Доватора, Татищева…

В общем, нашего и о нас в России всегда было много.

К белорусам здесь относятся с теплом и с большим доверием. Вот уже несколько лет подряд в соцопросах именно нашу страну простые россияне называют самым надёжным союзником, а Президенту Александру Лукашенко отдают пальму первенства в степени доверия среди всех лидеров СНГ. Поэтому, совсем не случайно, что и в России отмечают главный праздник нашей страны. Поскольку сегодня, в отличие от Беларуси, здесь рабочий день, торжества прошли накануне. Традиционно все началось с возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Посольство провело торжественный приём в канун Дня Независимости. Все гости, которые приходили с поздравлениями говорили только тёплые и очень важные слова.

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства: «Мы заново воссоздаем братство, потому что считаем, раз были в одном государстве, это глубоко будет сидеть ещё ближайшие сто лет. Чтобы сохранить добрые отношения – соседские, братские, а ещё лучше с элементами единого государства, с общим экономическим и социальным пространством, надо много работать».

Руслан Алехно, певец: «В истории Беларуси День Независимости – это большой праздник. Сегодня много стран присутствуют на этом празднике, а это говорит о том, что они нас уважают, о том, что Беларусь сильная страна, и у нас очень большое будущее».

Сейчас в России, по данным последней переписи населения, постоянно живут и работают около полумиллиона наших соотечественников. Мы строим Союзное государство, работаем над общими научными программами, заботимся об общей безопасности, открываем совместные предприятия. И что уж там – вместе покоряем космос. Мы остановили общемировую кризисную тенденцию – падение товарооборота и вышли в уверенный рост. Сейчас многие из белорусов следят за матчами чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Мы вместе открыли границы для болельщиков. Конечно, у Беларуси и России иногда возникают споры и противоречия. Но их, как известно, нет только у тех, кто ничего не делает. А у Союзного государства, судя по встречам Президентов, работа всегда есть.