​В День Независимости в Минске работают более ста праздничных площадок

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3 июля – особая дата. Это день памяти о подвиге солдат-освободителей, благодарности всем, кто подарил нам мир, и гордости за свою страну.

И даже сырая погода не мешает отметить праздник, разве что дождь несколько нарушил планы организаторов. Но несмотря на это, только в Минске работают более ста площадок. Здесь можно посмотреть концерт, потанцевать, принять участие в спортивных состязаниях. Организована и праздничная торговля.

Подробнее о том, что происходит в День Независимости у Дворца Спорта смотрите в видеоинформации