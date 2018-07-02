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В День Независимости в Минске работают более ста праздничных площадок
3 июля – особая дата. Это день памяти о подвиге солдат-освободителей, благодарности всем, кто подарил нам мир, и гордости за свою страну.
И даже сырая погода не мешает отметить праздник, разве что дождь несколько нарушил планы организаторов. Но несмотря на это, только в Минске работают более ста площадок. Здесь можно посмотреть концерт, потанцевать, принять участие в спортивных состязаниях. Организована и праздничная торговля.
Подробнее о том, что происходит в День Независимости у Дворца Спорта смотрите в видеоинформации
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3-е июля – особая дата. Это день памяти о подвиге солдат-освободителей, благодарности всем, кто подарил нам мир, и – гордости за свою страну.
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