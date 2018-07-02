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На главной сцене праздника в парке состоялось вручение свидетельств о занесении на районную Доску Почета и денежных премий лучшим труженикам нашего района
03.07.2018 — Разное | Вороновская газета
Под звуки фанфар и всеобщие аплодисменты наши земляки принимали их от председателя Вороновского районного Совета депутатов Елены Яновны Ганевич. Заслуженные награды получили:
Адамович Ирина Ивановна — животновод молочно-товарной фермы «Жирмуны» КСУП «экспериментальная база «Октябрь»;
Александрович Людмила Александровна — врач-терапевт (заведующий) терапевтического отделения УЗ «Вороновская центральная районная больница»;
Бабенко Сергей Федорович — тракторист-машинист КСУП «Экспериментальная база «Погородно»;
Будревич Иван Бернардович — машинист автокрана Вороновского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства;
Бурч Тереса Ивановна — оператор машинного доения молочно-товарной фермы «Трокели» КСУП «экспериментальная база «Октябрь»;
Волохович Тадеуш Иосифович — тракторист-машинист КСУП «Элит-Агро Больтиники»;
Волынец Анна Иосифовна — начальник отделения почтовой связи «Переганцы» Вороновского участка почтовой связи Лидского районного узла почтовой связи Гродненского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта»;
Деньковский Мечислав Мечиславович — начальник цеха механизации КСУП «Гирки»;
Казаковская Лилия Францевна — управляющая молочно-товарным комплексом «Поволока» КСУП «Больтишки»;
Комар Евгений Владимирович — индивидуальный предприниматель;
Компанеец Светлана Юльяновна — учитель белорусского языка и литературы ГУО «Радунская средняя школа»;
Кривулько Валерьян Александрович — ведущий специалист по поставке химической продукции ОАО «Вороновская сельхозтехника»;
Крень Данута Зигмундовна — художественный руководитель филиала «Начский культурно-краеведческий центр» ГУК «Вороновский районный центр культуры и народного творчества»;
Пакуль Галина Марьяновна — оператор машинного доения молочно-товарного комплекса «Поволока» КСУП «Больтишки»;
Пашкевич Зофия Стефановна — начальник секретной части военного комиссариата Вороновского района;
Пукшлис Елена Геннадьевна — продавец магазина №1 «Родны кут» г.п. Радунь Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества;
Сенкевич Иван Вацлавович — механизатор КСУП «Мисевичи»;
Многодетная семья Игоря Александровича и Юлии Ивановны Волошиных.
С гордостью за свои трудовые коллективы награды принимали руководители и их заместители КСУП «Гирки», ЧСУП «ГранитСтройСервис», ГУК «Вороновская районная библиотека».
Ольга ВОРОБЪЕВА.
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На главной сцене праздника в парке состоялось вручение свидетельств о занесении на районную Доску Почета и денежных премий лучшим труженикам нашего района
Под звуки фанфар и всеобщие аплодисменты наши земляки принимали их от председателя Вороновского районного Совета депутатов Елены Яновны Ганевич. Заслуженные...
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