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Руководство района поздравляет ветковчан с Днём Независимости
03.07.2018 — Разное | Новости Ветки
Дорогие жители Ветковщины! Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас с главным государственным праздником — Днём Независимости Республики Беларусь!
Этот праздник воплощает в себе сделанный народом выбор самостоятельного пути развития нашей страны. Пути, основанного на принципах справедливости, заботы о людях и социально-политической стабильности. Потому за годы независимости Беларусь добилась хороших результатов в промышленности и сельском хозяйстве, социальной и научной сферах, внешней политике и оборонном комплексе. Наша страна стала островком безопасности и миролюбия, где у граждан есть уверенность в своём будущем и все возможности получить достойное образование, спокойно трудиться и растить детей.
День Независимости — праздник нашей радости, гордости и мужества. Ведь дата 3 июля вошла в историю Беларуси яркой страницей героической доблести фронтовиков и тружеников тыла, партизан и подпольщиков, которые освободили страну от фашистских захватчиков, завоевали свободу для своего народа, отстояли независимость Родины.
День Независимости — это праздник всех, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для её процветания, любовь к своей земле, семье, родным. Убеждены, вместе мы успешно продолжим движение по пути созидания и динамичного развития родного Отечества!
В этот светлый и радостный день желаем всем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом, успехами и новыми достижениями!
С Днём Республики!
Олег АРХИПЕНКО, председатель районного исполнительного комитета.
Виктор МАСЕЙКОВ, председатель районного Совета депутатов.
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