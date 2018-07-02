Руководство района поздравляет ветковчан с Днём Независимости





Дорогие жители Ветковщины! Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляем вас с главным государственным праздником — Днём Независимости Республики Беларусь!

Этот праздник воплощает в себе сделанный народом выбор самостоятельного пути развития нашей страны. Пути, основанного на принципах справедливости, заботы о людях и социально-политической стабильности. Потому за годы независимости Беларусь добилась хороших результатов в промышленности и сельском хозяйстве, социальной и научной сферах, внешней политике и оборонном комплексе. Наша страна стала островком безопасности и миролюбия, где у граждан есть уверенность в своём будущем и все возможности получить достойное образование, спокойно трудиться и растить детей.

День Независимости — праздник нашей радости, гордости и мужества. Ведь дата 3 июля вошла в историю Беларуси яркой страницей героической доблести фронтовиков и тружеников тыла, партизан и подпольщиков, которые освободили страну от фашистских захватчиков, завоевали свободу для своего народа, отстояли независимость Родины.

День Независимости — это праздник всех, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для её процветания, любовь к своей земле, семье, родным. Убеждены, вместе мы успешно продолжим движение по пути созидания и динамичного развития родного Отечества!

В этот светлый и радостный день желаем всем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом, успехами и новыми достижениями!

С Днём Республики!

Олег АРХИПЕНКО, председатель районного исполнительного комитета.

Виктор МАСЕЙКОВ, председатель районного Совета депутатов.