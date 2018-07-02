ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководство района поздравляет ветковчан с Днём Независимости

03.07.2018 — Разное | Новости Ветки  
Размер текста:
A
A
A

Руководство района поздравляет ветковчан с Днём Независимости

Дорогие жители Ветковщины! Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляем вас с главным государственным праздником — Днём Независимости Республики Беларусь!

Этот праздник воплощает в себе сделанный народом выбор самостоятельного пути развития нашей страны. Пути, основанного на принципах справедливости, заботы о людях и социально-политической стабильности. Потому за годы независимости Беларусь добилась хороших результатов в промышленности и сельском хозяйстве, социальной и научной сферах, внешней политике и оборонном комплексе. Наша страна стала островком безопасности и миролюбия, где у граждан есть уверенность в своём будущем и все возможности получить достойное образование, спокойно трудиться и растить детей.

День Независимости — праздник нашей радости, гордости и мужества. Ведь дата 3 июля вошла в историю Беларуси яркой страницей героической доблести фронтовиков и тружеников тыла, партизан и подпольщиков, которые освободили страну от фашистских захватчиков, завоевали свободу для своего народа, отстояли независимость Родины.

День Независимости — это праздник всех, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для её процветания, любовь к своей земле, семье, родным. Убеждены, вместе мы успешно продолжим движение по пути созидания и динамичного развития родного Отечества!

В этот светлый и радостный день желаем всем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом, успехами и новыми достижениями!

С Днём Республики!

Олег АРХИПЕНКО, председатель районного исполнительного комитета.

Виктор МАСЕЙКОВ, председатель районного Совета депутатов.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорогие жители Ветковщины! Уважаемые ветераны! Сердечно поздравляем вас с главным государственным праздником — Днём Независимости Республики Беларусь! Этот...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иран напоминает, что экспорт его нефти носит региональный характер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика