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Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

03.07.2018 14:16 — Разное | Ежедневник  
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Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

Футболисты сборной Бельгии одержали победу соперниками из Японии и вышли в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу.

Встреча сборных Японии и Бельгии состоялась в Ростове-на-Дону. При этом основные события произошли во втором тайме, когда японские футболисты изменили тактику своей игры.

Если первый тайм прошел в оборонительной тактике, то во втором японцы начали действовать на повышенных скоростях и в нападении. В итоге уже на 48-й минуте Генки Харагути, получив длинную передачу, сумел убежал от бельгийских защитников и точно пробить в угол ворот соперников.

Получив пощечину, бельгийцы быстро организовали контратаку, но мяч от ноги Эдена Азара ушел прямиком в штангу. Японцы не стали ждать следующей атаки бельгийцев и опять ринулись вперед. В результате Такаси Инуи с дальнего удара увел свою команду еще дальше вперед - 2:0.

Вот так просто один из основных фаворитов чемпионата оказался в очень непростом положении. После произведенных замен бельгиец Ян Фертонген сумел головой под острым углом отправить мяч в ворота японцев и сократить отставание в счете. - 1:2. Также после борьбы вверху бельгийцы смогли сравнять счет и вывести обе команды на исходные позиции.

Лишь на 94 минуте встречи стремительная контратака бельгийцев завершилась точным ударом Насера Шадли, которы и подарил своей команде победу.

 
 
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Футболисты сборной Бельгии одержали победу соперниками из Японии и вышли в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу.
 
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