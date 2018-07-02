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В Брестской крепости открылся молодежный патриотический центр

03.07.2018 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня торжественно открылся молодежный патриотический центр, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56911.php

В Брестской крепости открылся молодежный патриотический центр

Замечательным подарком молодежи в День Независимости назвал открытие центра председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. "Символично, что мы открываем молодежный патриотический центр - первый в республике - именно в этот день. Я уверен, что сюда будет приезжать молодежь, прежде всего нашей области и республики, а также различных стран ближнего и дальнего зарубежья. Желаю центру стать местом притяжения для настоящих патриотов своей родины, а подрастающему поколению - быть достойными наследниками героических традиций солдат Великой Победы, сохранять и приумножать славу героической земли Брестской крепости", - сказал руководитель области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56911.php

В Брестской крепости открылся молодежный патриотический центр

Центр создан на территории Кобринского укрепления в здании бывшего штаба 125-го стрелкового полка, где защитники Брестской крепости под командованием Ивана Зубачева и Ефима Фомина держали оборону в июне 1941 года. Реконструкция объекта была доверена работникам КУП "Брестжилстрой" и продолжалась более трех лет. Отправной точкой в реализации проекта стал 42-й съезд БРСМ, когда инициатива брестской молодежи была поддержана главой государства и делегатами форума. Строительство центра было объявлено областной молодежной стройкой. За весь период в добровольческих и студенческих строительных отрядах здесь трудились более 2 тыс. юношей и девушек. Всего в проект было вложено свыше Br2 млн. Половина этой суммы была заработана на республиканских субботниках, вторая часть - средства, направленные на подготовку Бреста к 1000-летию города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56911.php

В Брестской крепости открылся молодежный патриотический центр

После того, как была перерезана символическая красная ленточка, участники мероприятия смогли ознакомиться с объектом. В двухэтажном здании расположены учебные и методические кабинеты, спальные помещения, где могут разместиться до 50 человек. "Сама структура центра включает в себя деятельность объединений по интересам. Мы видим здесь три основных направления: военно-патриотическое, спортивно-техническое и туристско-краеведческое. Уже проработаны программы для деятельности этих объединений - около 30 групп мы планируем, в которых будут заниматься около 450 человек. Уверен, многие молодежные инициативы, которые сейчас реализуются в Брестской области, получат новые перспективы", - отметил директор областного центра молодежного творчества Виктор Иванов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56911.php

В Брестской крепости открылся молодежный патриотический центр

В дальнейшем строительство центра планируется продолжить. Вторая очередь объекта предполагает реконструкцию других сохранившихся помещений 125-го стрелкового полка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56911.php

В Брестской крепости открылся молодежный патриотический центр

Мероприятие завершилось выступлением клубов исторической реконструкции.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56911.php

В Брестской крепости открылся молодежный патриотический центр

Также сегодня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялось возложение венков к Вечному огню мемориала с участием руководства области и города, ветеранов, дипломатов, представителей общественных объединений, религиозных конфессий.

 
Теги: Брест
 
 
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В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня торжественно открылся молодежный патриотический центр, передает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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