|
В Барановичах пенсионер ударил пасынка ножом в живот
03.07.2018 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Инцидент произошел днем 2 июля в квартире в одной из многоэтажек города.
фото - иллюстрация
Около 17.00 в ГОВД поступило сообщение из Барановичской городской больницы о том, что с проникающим колото-резаным ранением живота к ним доставлен 43-летний горожанин.
– Выяснилось, что мужчина выпивал со своим 62-летним отчимом, с которым они живут в одной квартире. Около 16.30 они поругались, и отчим ударил мужчину ножом в живот, – рассказали Intex-press в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Нож изъяли, отчима пострадавшего задержали. В отношении него Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета РБ возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 147 УК РБ). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел днем 2 июля в квартире в одной из многоэтажек города. фото - иллюстрация Около 17.00 в ГОВД поступило сообщение из Барановичской городской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)