В Барановичах пенсионер ударил пасынка ножом в живот

Инцидент произошел днем 2 июля в квартире в одной из многоэтажек города.



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Около 17.00 в ГОВД поступило сообщение из Барановичской городской больницы о том, что с проникающим колото-резаным ранением живота к ним доставлен 43-летний горожанин.

– Выяснилось, что мужчина выпивал со своим 62-летним отчимом, с которым они живут в одной квартире. Около 16.30 они поругались, и отчим ударил мужчину ножом в живот, – рассказали Intex-press в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Нож изъяли, отчима пострадавшего задержали. В отношении него Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета РБ возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 147 УК РБ). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.