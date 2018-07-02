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В Барановичах пенсионер ударил пасынка ножом в живот

03.07.2018 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Инцидент произошел днем 2 июля в квартире в одной из многоэтажек города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56910.php

В Барановичах пенсионер ударил пасынка ножом в живот

фото - иллюстрация

Около 17.00 в ГОВД поступило сообщение из Барановичской городской больницы о том, что с проникающим колото-резаным ранением живота к ним доставлен 43-летний горожанин.

– Выяснилось, что мужчина выпивал со своим 62-летним отчимом, с которым они живут в одной квартире. Около 16.30 они поругались, и отчим ударил мужчину ножом в живот, – рассказали Intex-press в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Нож изъяли, отчима пострадавшего задержали. В отношении него Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета РБ возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 147 УК РБ). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

 
 
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Инцидент произошел днем 2 июля в квартире в одной из многоэтажек города. фото - иллюстрация Около 17.00 в ГОВД поступило сообщение из Барановичской городской...
 
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