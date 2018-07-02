​Два матча 1/8 финала пройдут на чемпионате мира по футболу

На чемпионате мира по футболу в России 3 июля пройдут заключительные два матча 1/8 финала.

В 17:00 в Санкт-Петербурге силами померятся шведы и швейцарцы, а в Москве в 21:00 встретятся колумбийцы и англичане. Победители будут соперничать в четвертьфинале.