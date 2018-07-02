|
Два матча 1/8 финала пройдут на чемпионате мира по футболу
На чемпионате мира по футболу в России 3 июля пройдут заключительные два матча 1/8 финала.
В 17:00 в Санкт-Петербурге силами померятся шведы и швейцарцы, а в Москве в 21:00 встретятся колумбийцы и англичане. Победители будут соперничать в четвертьфинале.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На чемпионате мира по футболу в России 3 июля пройдут заключительные два матча 1/8 финала.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)