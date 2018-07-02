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Военный парад в Минске в честь Дня независимости (ФОТО)

03.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске состоялся парад в честь Дня независимости Беларуси. Праздник отмечается с 1996 года, он приурочен к освобождению города от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года. Участниками шествия стали более 4 тыс. военнослужащих из Беларуси, России и Китая. Были задействованы 250 единиц военной техники.



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Теги: Минск
 
 
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В мероприятии задействовали более 4 тыс. военнослужащих из трех стран – Беларусь, Россия, Китай – и 250 единиц боевой техники.
 
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