Военный парад в Минске в честь Дня независимости (ФОТО)

В Минске состоялся парад в честь Дня независимости Беларуси. Праздник отмечается с 1996 года, он приурочен к освобождению города от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года. Участниками шествия стали более 4 тыс. военнослужащих из Беларуси, России и Китая. Были задействованы 250 единиц военной техники.