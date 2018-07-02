Прошло 10 лет. Программа празднования Дня Независимости-2008 в Слуцке

Случчанка Аня Данилович прислала фотографию с программой празднования Дня Независимости (Дня Республики) за 2008 год.

10 лет назад, как и сегодня, праздник начинался с митинга и шествия на мемориальном комплексе, продолжался концертом на центральной площади и изобиловал выставками. Вечерняя часть праздника также завершалась республиканской акцией «Споем гимн вместе» и праздничным фейерверком.





На обратной стороне листка было опубликовано поздравление Слуцкого райисполкома.





Программу сегодняшнего праздника можно посмотреть здесь .

. Фотографии празднования - по ссылке .



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