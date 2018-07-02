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Прошло 10 лет. Программа празднования Дня Независимости-2008 в Слуцке
03.07.2018 — Разное | Слуцк Город
Случчанка
10 лет назад, как и сегодня, праздник начинался с митинга и шествия на мемориальном комплексе, продолжался концертом на центральной площади и изобиловал выставками. Вечерняя часть праздника также завершалась республиканской акцией «Споем гимн вместе» и праздничным фейерверком.
На обратной стороне листка было опубликовано поздравление Слуцкого райисполкома.
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10 лет назад, как и сегодня, праздник начинался с митинга и шествия на мемориальном комплексе, продолжался концертом на центральной площади и изобиловал...
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