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Прошло 10 лет. Программа празднования Дня Независимости-2008 в Слуцке

03.07.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Случчанка Аня Данилович прислала фотографию с программой празднования Дня Независимости (Дня Республики) за 2008 год. 

10 лет назад, как и сегодня, праздник начинался с митинга и шествия на мемориальном комплексе, продолжался концертом на центральной площади и изобиловал выставками. Вечерняя часть праздника также завершалась республиканской акцией «Споем гимн вместе» и праздничным фейерверком. 

Прошло 10 лет. Программа празднования Дня Независимости-2008 в Слуцке

На обратной стороне листка было опубликовано поздравление Слуцкого райисполкома. 

Прошло 10 лет. Программа празднования Дня Независимости-2008 в Слуцке

  • Программу сегодняшнего праздника можно посмотреть здесь
  • Фотографии празднования - по ссылке


Slutsk-Gorod.by

 
 
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10 лет назад, как и сегодня, праздник начинался с митинга и шествия на мемориальном комплексе, продолжался концертом на центральной площади и изобиловал...
 
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