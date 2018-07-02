Спортивный праздник семейных команд “Мы вместе!” прошел в Ивье в рамках празднования Дня Независимости Республики Беларусь





Районный спортивный праздник прошел в городском сквере и является личными соревнованиями. К участию в спортландии присоединились пять семей с детьми. Это семьи Бородын, Чернышевы, Савицкие, Байтасовы и Венскель. Им предстояло посоревноваться в метании вортекса, прыжках друг за другом, лабиринте с закрытыми глазами, «Паутине», баскетбольных бросках и подвижных эстафетах.

Лучшая спортивная семья определялась по наименьшей сумме занятых мест после выступления во всех видах программы. И по итогам конкурсной программы победителем стала семья Байтасовых.