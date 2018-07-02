﻿ Спортивный праздник семейных команд “Мы вместе!” прошел в Ивье. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спортивный праздник семейных команд “Мы вместе!” прошел в Ивье

03.07.2018 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Спортивный праздник семейных команд “Мы вместе!” прошел в Ивье в рамках празднования Дня Независимости Республики Беларусь

Спортивный праздник семейных команд “Мы вместе!” прошел в Ивье

Районный спортивный праздник прошел в городском сквере и является личными соревнованиями. К участию в спортландии присоединились пять семей с детьми. Это семьи Бородын, Чернышевы, Савицкие, Байтасовы и Венскель. Им предстояло посоревноваться в метании вортекса, прыжках друг за другом, лабиринте с закрытыми глазами, «Паутине», баскетбольных бросках и подвижных эстафетах.

Лучшая спортивная семья определялась по наименьшей сумме занятых мест после выступления во всех видах программы. И по итогам конкурсной программы победителем стала семья Байтасовых.

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4303-sportivnyj-prazdnik-semejnykh-komand-my-vmeste-proshel-v-ive.html#sigProIda4ec8ab9e5

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный праздник семейных команд “Мы вместе!” прошел в Ивье в рамках празднования Дня Независимости Республики Беларусь Районный спортивный праздник...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мы приехали из Чехии: как гости и жители столицы празднуют День Независимости в центре города?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика