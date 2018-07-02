|
Минск и Москва обсудили совместную подготовку военнослужащих ВДВ
уководство Воздушно-десантных войск России и Вооруженных сил Беларуси обсудили в Минске совместную подготовку военнослужащих ВДВ, сообщил журналистам начальник штаба - заместитель командующего ВДВ РФ генерал-лейтенант Николай Игнатов.
"Начальник Генерального штаба (Вооруженных сил Беларуси) организовал прием, мы обсудили все вопросы, что касается совместной подготовки войск, и наметили путь дальнейшего сотрудничества", - сказал Н.Игнатов.
В качестве примера успешного взаимодействия Игнатов привел недавно прошедшие в Новороссийске российско-сербско-белорусские учения "Славянское братство". "Учения показали, что взаимодействие у нас от года в год становится все лучше и лучше. Такие учения будут продолжаться", - отметил замкомандующего.
Ранее в Минске прошел парад в честь Дня Независимости Беларуси. В нем принимал участие парадный расчет из 175 российских десантников, а также истребители Су-30СМ и Су-34 и вертолеты Ка-52 Западного военного округа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
уководство Воздушно-десантных войск России и Вооруженных сил Беларуси обсудили в Минске совместную подготовку военнослужащих ВДВ, сообщил журналистам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)