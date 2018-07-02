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Иран напоминает, что экспорт его нефти носит региональный характер

03.07.2018 14:36 — Разное | Интерфакс  
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Президент Ирана предупредил, что оказываемое США давление с целью прекратить закупки иранской нефти может сказаться на региональных экспортных поставках сырья, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление Хасана Роухани в Швейцарии, распространенное местными агентствами.

"Несмотря на то, что американцы хотят полностью прекратить иранский экспорт нефти, они не понимают истинной сущности такого посыла, поскольку нет такого понятия, как отсутствие иранских поставок, в условиях осуществления общерегиональных экспортных операций с нефтью", - отметил иранский лидер.

В этой связи CNBC напоминает, что ранее иранские ответственные лица выступали с угрозами перекрыть Ормузский пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе в случае враждебных действий со стороны Соединенных Штатов.

Узкий, имеющий длину 195 км Ормузский пролив имеет стратегическое значение для транспортировки ближневосточной нефти на внешние рынки.

 
 
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Президент Ирана предупредил, что оказываемое США давление с целью прекратить закупки иранской нефти может сказаться на региональных экспортных поставках...
 
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