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«Беларусь поздравляет». Кирилл Рудый, Алексей Гайдашов, Анжелика Агурбаш адресуют тёплые слова родной земле
«Беларусь поздравляет». Кирилл Рудый, Алексей Гайдашов, Анжелика Агурбаш адресуют тёплые слова родной земле
Это люди, благодаря которым, нашу страну знают во всём мире. Подробности смотрите в видеоинформации.
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«Беларусь поздравляет». Кирилл Рудый, Алексей Гайдашов, Анжелика Агурбаш адресуют тёплые слова родной земле
«Беларусь поздравляет». Кирилл Рудый, Алексей Гайдашов, Анжелика Агурбаш адресуют тёплые слова родной земле
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