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Как празднуют День Независимости в парке Победы? Репортаж СТВ

03.07.2018 15:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Парк Победы 3 июля это, пожалуй, самое атмосферное место,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как празднуют День Независимости в парке Победы? Репортаж СТВ

После завершения военного парада зрители настолько прониклись и вдохновились той атмосферой, которая царит в городе, что решили не менять праздничную точку.

Как празднуют День Независимости в парке Победы? Репортаж СТВ

Многие отмечают День Независимости в парке Победы неслучайно. В этот день, значимый для каждого белоруса, одно из самых посещаемых мест столицы – музей истории Великой Отечественной войны.

Как празднуют День Независимости в парке Победы? Репортаж СТВ

Жители города приходят сюда не просто на экскурсию, а в первую очередь, чтобы сказать спасибо ветеранам, благодаря которым сегодня имеют возможность отметить этот праздник.

Как празднуют День Независимости в парке Победы? Репортаж СТВ

Мы приехали с Бреста посмотреть на парад 3 июля. Идем в музей Великой Отечественной войны детям показать технику, выставку.
Как празднуют День Независимости в парке Победы? Репортаж СТВ

Были мы на параде. За наши Вооруженные Силы берёт гордость. Решили детям показать. Ветеранам только одно можно сказать – спасибо за наше светлое будущее, за нашу Беларусь. Только гордость у нас за нее.

Как празднуют День Независимости в парке Победы? Репортаж СТВ

Очень интересно было смотреть. Насколько узнаешь людей, на какие подвиги они шли ради победы. Ветеранам я желаю здоровья, у нас их осталось мало.

Вся страна превратилась в одну большую праздничную площадку. Только в столице проходит более сотни мероприятий по всему городу.

Как празднуют День Независимости в парке Победы? Репортаж СТВ

Александр Лучонок, СТВ:
Гулянья в парке Победы начнутся только вечером. У стелы «Минск – город-герой» нас ждет не менее грандиозный, чем парад, концерт, а в 23:00 запланирован красочный салют, который поставит пусть и не финальную, но яркую и красочную точку в праздновании Дня Независимости.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Парк Победы 3 июля это, пожалуй, самое атмосферное место,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После завершения военного парада...
 
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