ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Миниатюрную модель легендарного «У-2» из серебра преподнёс в подарок Витебску местный ювелир

03.07.2018 14:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. За независимость Беларуси сражались миллионы людей. На земле, на воде и в воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миниатюрную модель легендарного «У-2» из серебра преподнёс в подарок Витебску местный ювелир

Самой популярной техникой в годы войны – и самой массовой в истории авиации – был многоцелевой биплан «У-2». В народе его называют «кукурузником».  Пилотами фанерных бомбардировщиков были и мужчины, и женщины. А путь в небо практически для всех советских летчиков начинался именно с этой машины.

Миниатюрную модель легендарного «У-2» из серебра преподнёс в подарок Витебску местный ювелир

История легендарного «У-2» не смогла оставить равнодушным витебского ювелира Андрея Жизневского. Мастер создал миниатюрную модель биплана из серебра 925-й пробы. Весит драгоценный экспонат чуть более 26 граммов, а под фюзеляжем вмонтирован бриллиант. Настоящее произведение искусства горожанин в День независимости Беларуси передал в дар Витебскому краеведческому музею.

Миниатюрную модель легендарного «У-2» из серебра преподнёс в подарок Витебску местный ювелир

Андрей Жизневский, ювелир:
У меня дедушка летчик. Прошел Великую Отечественную войну, летал на таком самолете. Очень много наградных знаков у него. Отец у меня тоже летчик. Хотелось внести такой вклад в нашу страну. Обожаю город Витебск и хочу прославлять его и дальше.

Миниатюрную модель легендарного «У-2» из серебра преподнёс в подарок Витебску местный ювелир

Два месяца назад, ко Дню победы ювелир подарил музею Великой Отечественной войны в Минске еще одно свое изделие – танк «ИС-2», весом в 208 граммов. Совсем скоро начнется конкурс по фигурному вождению автомобилей. А пока витебчане практикуются в вождении миниатюрных авто.

Миниатюрную модель легендарного «У-2» из серебра преподнёс в подарок Витебску местный ювелир

Анастасия Бут, СТВ: 
Вечером витебские улочки займет молодежь. Театральные постановки под открытым небом, фаер-шоу, куклы на ходулях…. Фэст уличного искусства «На семи ветрах» станет своеобразной репетицией творческого форума, который в четвертый раз пройдет во время «Славянского базара».

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. За независимость Беларуси сражались миллионы людей. На земле, на воде и в воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самой популярной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер Литвы о БелАЭС: Надеюсь, этот проект не удастся завершить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика