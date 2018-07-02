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Миниатюрную модель легендарного «У-2» из серебра преподнёс в подарок Витебску местный ювелир
Новости Беларуси. За независимость Беларуси сражались миллионы людей. На земле, на воде и в воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самой популярной техникой в годы войны – и самой массовой в истории авиации – был многоцелевой биплан «У-2». В народе его называют «кукурузником». Пилотами фанерных бомбардировщиков были и мужчины, и женщины. А путь в небо практически для всех советских летчиков начинался именно с этой машины.
История легендарного «У-2» не смогла оставить равнодушным витебского ювелира Андрея Жизневского. Мастер создал миниатюрную модель биплана из серебра 925-й пробы. Весит драгоценный экспонат чуть более 26 граммов, а под фюзеляжем вмонтирован бриллиант. Настоящее произведение искусства горожанин в День независимости Беларуси передал в дар Витебскому краеведческому музею.
Андрей Жизневский, ювелир:
Два месяца назад, ко Дню победы ювелир подарил музею Великой Отечественной войны в Минске еще одно свое изделие – танк «ИС-2», весом в 208 граммов. Совсем скоро начнется конкурс по фигурному вождению автомобилей. А пока витебчане практикуются в вождении миниатюрных авто.
Анастасия Бут, СТВ:
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Новости Беларуси. За независимость Беларуси сражались миллионы людей. На земле, на воде и в воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самой популярной...
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