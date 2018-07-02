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Лента–вышиванка в волосах и караоке по-белорусски. Как празднуют 3 июля в Гродно
Новости Беларуси. В Гродно День Независимости встречают с национальным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре города в парке Жилибера работает белорусская площадка. Здесь и фотозоны, и мастер-классы, и даже своя парикмахерская.
Коса до пояса и волосы цвета льна – будущие парикмахеры и визажисты решили напомнить о признанной во всём мире красоте славянских девушек. Образ белорусочки с помощью ленты–вышиванки и, по желанию аквагримм в виде орнамента.
Милена Матюк, житель Гродно:
Зоя Митковская, первый секретарь Гродненской городской организации БРСМ:
Гордость за страну, любовь к малой родине. Уголок детства на снимках и рисунках – организаторы определят лучшие работы. У всех гостей появилась и уникальная возможность прямо с праздника отправить открытку на свою малую родину.
Галина Буро, СТВ:
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Новости Беларуси. В Гродно День Независимости встречают с национальным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре города в парке Жилибера...
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