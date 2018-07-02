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В Могилёвской области состоялся митинг в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
Новости Беларуси. В Могилеве День Независимости начался в символичном месте. Буйничское поле именно здесь впервые был развеян миф о непобедимости вермахта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фашистская армада 23 дня пыталась ворваться в город, но бойцы Красной армии и ополченцы стояли насмерть. 3 июля здесь состоялся митинг. В память о погибших в годы Великой Отечественной к каплице мемориального комплекса горожане возложили цветы. Могилевская область заплатила огромную цену за Победу. На этой земле сложили головы около 320 тысяч советских воинов.
Алексей Пустынцев, ветеран Великой Отечественной войны:
Павел Гузов, житель Могилева:
Сегодня на Буйничском поле создают музей под открытым небом. Танки, зенитные установки, пушки. С каждым годом экспонатов становится все больше.
Юрий Прокопенко, СТВ:
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Новости Беларуси. В Могилеве День Независимости начался в символичном месте. Буйничское поле именно здесь впервые был развеян миф о непобедимости вермахта,...
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