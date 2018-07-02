«Нога бога». Шнуров посвятил стихи Акинфееву после победы России над Испанией

Новости России. Музыкант и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихи вратарю сборной России Игорю Акинфееву после выхода команды в 1/4 финала ЧМ.

Стихотворение было опубликовано на странице Шнурова в Instagram.

«Посмотрел немного строго,

И сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога.

Триумфатор Акинфеев!

Мы не верили покуда,

Не увидели воочи,

Как он нам явил всем чудо!

А теперь, до встречи в Сочи!»



Фото: instagram.com/teamrussia

Напомним, что 1 июля состоялся матч Россия против Испании в 1/8 финала турнира. Основное время закончилось со счетом 1:1 и исход поединка двух команд решила серия пенальти. Решающий сейв встречи сделал голкипер Игорь Акинфеев – этот эпизод признали лучшим моментом игрового дня.

«Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте накануне ЧМ-2018

Вратарь отбил удар испанца ногой, а Сергей Шнуров назвал ее «ногой бога».

Следующим соперником России станет Хорватия. Встреча состоится 7 июля в городе Сочи.