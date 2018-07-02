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Телеверсию военного парада и праздничного шествия в День Независимости смотрите в 21.00
Новости Беларуси. Телеверсию военного парада и праздничного шествия, посвященных Дню Независимости смотрите в 21 час на главных телеканалах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Телеверсию военного парада и праздничного шествия, посвященных Дню Независимости смотрите в 21 час на главных телеканалах страны, сообщили в...
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