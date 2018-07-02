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Телеверсию военного парада и праздничного шествия в День Независимости смотрите в 21.00

03.07.2018 13:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Телеверсию военного парада и праздничного шествия, посвященных Дню Независимости смотрите в 21 час на главных телеканалах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Грандиозный фотофакт: военный парад и праздничное шествие, посвященные Дню Независимости

 
 
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Новости Беларуси. Телеверсию военного парада и праздничного шествия, посвященных Дню Независимости смотрите в 21 час на главных телеканалах страны, сообщили в...
 
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