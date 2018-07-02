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История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

03.07.2018 13:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В День Независимости на СТВ – большая премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

«Все цвета июля» – фильм Игоря Позняка – журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова. Все герои этого гигантского полотна – реальные люди. 

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

Мы разыскали того самого бегущего мальчика и девочку-пионерку, которые в послевоенные годы подолгу позировали художнику. Они по-прежнему живут в Минске.

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

А вот других героев полотна судьба когда-то разбросала по всему Советскому Союзу – наши поиски дошли до Урала и Алтая. Но главное – наша съемочная группа приблизилась к разгадке главной тайны – где же хранится точная копия этой картины и зачем Валентин Волков перед смертью написал ремейк своего шедевра.   

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В День Независимости на СТВ – большая премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Все цвета июля» – фильм Игоря Позняка –...
 
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