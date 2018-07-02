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Он один из тех, кто подарил нам победу. История жизни полковника в отставке Виктора Костко

03.07.2018 13:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Особые слова благодарности в эти дни звучат в адрес тех, кому мы обязаны нашим мирным временем, ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он один из тех, кто подарил нам победу. История жизни полковника в отставке Виктора Костко

Герой нашего следующего сюжета – Виктор Костко – один из тех, кто как мог приближал Победу. Фронт, тяжелые бои, ранение и после войны 45 лет службы в армии. Сегодня полковнику в отставке – за 90, а он бодр и силен духом. С солдатом Победы встретились наши корреспонденты.

Он один из тех, кто подарил нам победу. История жизни полковника в отставке Виктора Костко

Он один из тех, кто подарил нам победу. История жизни полковника в отставке Виктора Костко

Подробности в видеоматериале.

Он один из тех, кто подарил нам победу. История жизни полковника в отставке Виктора Костко

 
 
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Новости Беларуси. Особые слова благодарности в эти дни звучат в адрес тех, кому мы обязаны нашим мирным временем, ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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