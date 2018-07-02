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Новый президент Мексики не хочет жить в президентском дворце из-за "злых духов"
На выборах президента Мексики победил кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По предварительным данным национальной избирательной комиссии, он набрал свыше 53 процентов голосов.
Официальные итоги будут объявлены в ближайшие дни. Лопес Обрадор вступит в должность 1 декабря 2018 года, но уже сейчас думает, где он тогда будет жить.
В частности, Лопес Обрадор раздумывает над возможностью снять жилой дом рядом с президентским дворцом и отказаться от личной охраны со стороны военнослужащих президентского генерального штаба.
Как передает
Еще в мае Лопес Обрадор заявил, что не желает жить в официальной резиденции главы государства "Сосны", если победит на выборах, так как на нее якобы наложены колдовские чары. По его словам, в этой резиденции нужно убираться каждый день и применять ритуальную чистку утром, днем и вечером, чтобы "отпугнуть злых духов".
Лопес Обрадор сообщил также, что намерен лишить возможности президента Мексики быть неподсудным. Сейчас такой статус предоставлен главе государства 102-й статьей конституции.
"Да, я направлю ряд инициатив, их будет немного, потому что нам нужно покончить с коррупцией. Мы предложим конгрессу изменить 102-ю статью, чтобы президент мог быть привлечен к суду за коррупцию", — заявил Лопес Обрадор в эфире канала Imagen Television.
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На выборах президента Мексики победил кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По предварительным данным национальной избирательной комиссии, он...
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