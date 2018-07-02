Официальные итоги будут объявлены в ближайшие дни. Лопес Обрадор вступит в должность 1 декабря 2018 года, но уже сейчас думает, где он тогда будет жить.





В частности, Лопес Обрадор раздумывает над возможностью снять жилой дом рядом с президентским дворцом и отказаться от личной охраны со стороны военнослужащих президентского генерального штаба.



