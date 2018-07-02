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Новый президент Мексики не хочет жить в президентском дворце из-за "злых духов"

03.07.2018 15:08 — Разное | Партизан  
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На выборах президента Мексики победил кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По предварительным данным национальной избирательной комиссии, он набрал свыше 53 процентов голосов.

Официальные итоги будут объявлены в ближайшие дни. Лопес Обрадор вступит в должность 1 декабря 2018 года, но уже сейчас думает, где он тогда будет жить.

В частности, Лопес Обрадор раздумывает над возможностью снять жилой дом рядом с президентским дворцом и отказаться от личной охраны со стороны военнослужащих президентского генерального штаба.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Excelsior, сейчас Лопес Обрадор вместе с семьей анализирует возможность аренды съемного дома. 

Еще в мае Лопес Обрадор заявил, что не желает жить в официальной резиденции главы государства "Сосны", если победит на выборах, так как на нее якобы наложены колдовские чары. По его словам, в этой резиденции нужно убираться каждый день и применять ритуальную чистку утром, днем и вечером, чтобы "отпугнуть злых духов".


Лопес Обрадор сообщил также, что намерен лишить возможности президента Мексики быть неподсудным. Сейчас такой статус предоставлен главе государства 102-й статьей конституции.

"Да, я направлю ряд инициатив, их будет немного, потому что нам нужно покончить с коррупцией. Мы предложим конгрессу изменить 102-ю статью, чтобы президент мог быть привлечен к суду за коррупцию", — заявил Лопес Обрадор в эфире канала Imagen Television.

 
 
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На выборах президента Мексики победил кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По предварительным данным национальной избирательной комиссии, он...
 
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