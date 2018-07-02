|
Премьер Литвы о БелАЭС: Надеюсь, этот проект не удастся завершить
Литва надеется, что Беларуси не удастся окончательно реализовать проект Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), заявил литовский премьер Саулюс Сквярнялис 3 июля в интервью радиостанции LRT.
Он выразил надежду, что решения нынешнего правительства и парламента Литвы, которые закрывают поступление электроэнергии с этой АЭС в Литву, станут гарантией того, что проект превратится в экономически невыгодный, передает
"Вероятно, мы прекрасно понимаем, что говорить об иных способах, когда идет речь о том, что в ближайшее время будет привезено топливо, и будут загружены кассеты в станцию, сложно. Однако то, что сделано, и технически, и политически, полагаю, позволяет сделать предположение, что этот проект, который не является безопасным, по нашему мнению, (...) не удастся завершить. Если это попытаются сделать, то экономически это будет невыгодно и сложно", - заявил С.Сквярнялис.
При этом он раскритиковал правительство консерватора Андрюса Кубилюса, работавшего в 2008-2012 годах, которое, по словам С.Сквярнялиса, занималось "коллаборационизмом" с Беларусью.
"Конечно, очень плохо, что проект появился. И если бы Литва своевременно заняла достаточно жесткую позицию и искала иные выходы, у нас бы сегодня не было этой проблемы, но правительство Андрюса Кубилюса сотрудничало с Беларусью, они вместе развивали проекты АЭС как в Литве, так и в Беларуси, говорили об общем рынке. (...) Отсутствие нашей позиции в тот момент или одобрение позволили построить эту станцию", - подчеркнул премьер.
В апреле 2010 года премьер А.Кубилюс выразил белорусскому премьеру Сергею Сидорскому опасения и замечания по поводу избранной Минском площадки для строительства АЭС. А.Кубилюс тогда сказал, что Литва и Беларусь могут развивать сотрудничество в энергетике, а Минск мог бы воспользоваться опытом Литвы в создании регулирующих органов атомной энергетики.
Однако в июле того же года А.Кубилюс, комментируя планы строительства новой атомной станции в Литве, сказал, что при более активном сотрудничестве с Беларусью Литве, возможно, удалось бы убедить Минск не строить новую АЭС вблизи литовской границы.
Литва является главным критиком строительства станции в 50 км от Вильнюса и в прошлом году признала БелАЭС небезопасной, представляющей угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья общества.
Минск заявляет, что строительство БелАЭС ведется с соблюдением норм безопасности. Власти Беларуси рассчитывают, что первый реактор станции будет готов к промышленному производству электроэнергии до конца 2019 года, а второй начнет действовать в середине 2020 года. Проект финансируется Россией.
Ранее белорусские власти рассчитывали продавать часть энергии, вырабатываемой АЭС, в Литву и Польшу. Однако в Литве заявили, что не будут покупать электроэнергию с АЭС принципиально, а в Польше - что просто в ней не нуждаются.
А недавно
Теперь же в Минске уже надеются продавать излишки электроэнергии в Россию, о чем на днях
"Скорее всего, не на запад энергия потечет, а в обратную сторону – на восток", - сказал Семашко в эфире телеканала «Беларусь-1» в воскресенье вечером.
Он убежден, что после ввода АЭС себестоимость электроэнергии в Беларуси будет значительно ниже, чем в России, из-за чего России будет выгодно ее покупать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литва надеется, что Беларуси не удастся окончательно реализовать проект Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), заявил литовский премьер Саулюс Сквярнялис 3 июля в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)