Телохранитель Каримова поделился воспоминаниями о первом президенте Узбекистана

"Я в качестве главы группы телохранителей с каждым сотрудником работал индивидуально. Этому есть свои причины. Ислам Абдуганиевич, в отличие от прежних руководителей республики, с точки зрения обеспечения безопасности был «неудобным охраняемым».





В марте 1990 года и после избрания президентом из скромности не позволял, чтобы служебную машину сопровождали сотрудники КГБ и ГАИ. На самом деле это не соответствовало специальной инструкции. Поэтому требовалось организовать работу на основе инструкции.

Из опытных телохранителей, которые работали с предыдущими руководителями, остался только один, остальные были новые сотрудники. Приходилось их индивидуально учить задачам телохранителя. Постепенно были подготовлены опытные и квалифицированные кадры.





Отвечающие за безопасность президента и членов его семьи телохранители за короткое время смогли приобрести необходимые навыки и принялись за работу.

Впервые с президентом поближе познакомился зимой 1990 года в дни Нукусских событий, которые были организованы оппозицией и сепаратистскими группировками.





Каримов сначала встретился с руководителями и активистами от оппозиции, выслушал их требования. После Ислам Абдуганиевич в большом зале обкома встретился с простыми людьми — народом, обозленным множеством проблем и не знающим, что делать дальше, все более склоняющимся к оппозиции.





У Ислама Абдуганиевича была замечательная привычка. Общаясь с большой аудиторией, он сначала слушал всех выступающих, записывал себе ключевые тезисы, а в конце произносил ответную речь. В Нукусе тоже выслушал всех и после ответил по каждому озвученному вопросу. Тогда Ислам Каримов уравновешенно и мудро смог предотвратить большое волнение и кровопролитие.

В июне 1991 года меня досрочно вызвали из отпуска. Мне поручили сопровождать президента во время визита в Индию, который намечался в августе. Эта была первая зарубежная командировка президента Узбекистана. Мне поручили решить вопросы безопасности во время поездки. Эта была важная, но в то же время ответственная задача.

Вот мы — члены рабочей группы из ответственных лиц поехали в Индию и в течении четырех дней решили многие вопросы. Намечалась встреча президента Узбекистана с премьер-министром Индии. Министерство иностранных дел страны сперва отказало, заявив, что Индия не будет принимать президента отдельной республики СССР. Но рабочая группа с упорством старалась добиться поставленной цели.









Поездка в Индию оказала сильное воздействие на нашего президента. Особенно главу государства поразил Тадж Махал. После посещения удивительных достопримечательностей президент с сожалением отметил: «Если бы андижанцы и самаркандцы не изгнали Бабура из своей земли, все эти культурные памятники, построенные в Индии, появились бы в Узбекистане».

Когда поездка почти завершилась, пришло сообщение о том, что в Москве ГКЧП взял власть в свои руки. Каримов потребовал немедленно организовать рейс в Ташкент, не дожидаясь запланированного срока. Так делегация Узбекистана вылетела в Ташкент за полтора часа до назначенного времени…

Через 10 дней состоялось историческое событие. Ислам Каримов 31 августа 1991 года на внеочередном заседании Верховного совета провозгласил независимость страны.

Ислам Абдуганиевич обладал широким мировоззрением, сильным интеллектуальным потенциалом, стратегическим мышлением и огромным жизненным опытом, был справедливым и смелым руководителем. Поэтому смог вывести страну из очень сложных и запутанных ситуаций.