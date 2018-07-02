"Семейный подряд": Браславского вертикальщика задержали вместе с женой

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Руководитель отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович сказал, что сможет дать информацию, действительно ли задержан руководитель Браславского района, только 4 июля, когда закончатся большие выходные.





Однако Владимир Драневский отсутствовал на параде, проходившем в Браславе 3 июля по случаю "дня независимости". Обсуждается задержание чиновника и в браславских социальных сетях.





Неофициально говорится, что его могли задержать за взятки. Точно известно, что чиновник строил себе дом.









Владимиру Драневскому (на фото) 41 год. Он родом из Чашников. Окончил Сельскохозяйственную академию в Горках по специальности «Механизация мелиоративных и водохозяйственных работ» и «Бухгалтерский учет».





Долгое время работал в родном городе на должностях, связанных с ЖКХ. В 2011 был назван «Человеком года Витебщины». Женат, имеет двоих детей.





В 2015 году Драневский стал председателем Браславского райисполкома. «Ценю в специалистах способность видеть и объективно оценивать ситуацию, отстаивать свою точку зрения и убеждать в своей правоте. Отдаю должное честным и прямым людям», — говорил Драневский в одном из интервью.





Браслав известен своим туристическим потенциалом благодаря большому количеству живописных озер. В районе насчитывается 305 агроусадеб.