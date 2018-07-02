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Массовый хапун в центре Минска на "день независимости" (дополнено)

03.07.2018 13:40 — Разное | Партизан  
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Николая Статкевича задержали на выходе из дома. Позже стало известно и о задержании ряда участников анонсированной Статкевичем акции "освобождения и солидарности", которая должна было пройти сегодня в Минске.

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фото: радио Свабода
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Акция "освобождения и солидарности", инициированная Николаем Статкевичем, должна была начаться у выхода из метро «Парк Челюскинцев» в 13 часов, но политика задержали, когда тот выходил из дома. Скорее всего, его увезли в Ленинский РОВД, передает Белсат.

У его дома с самого утра дежурили милиционеры, вся дорога была заставлена ​​автомобилями ГАИ, под домом стоял автобус для перевозки задержанных.


К часу дня на площади у метро "Парк Челюскинцев" людей было мало, в основном правозащитники и независимые наблюдатели, журналисты и люди с наушниками. Наблюдателей, которые не участвовали ни в какой акции, задержали "титушки", посадили в автобус, чтобы отвезти в РОВД. Дорогу перекрыли наряды ГАИ. На место подъехал автозак.

видео: радио Свабода

Люди в штатском без удостоверений стали жестко задерживать людей и забрасывать их в автозак, людям просто не дают собраться на акцию. Схватили также участника акции Сергея Спорыша с плакатом, который кричал «Гитлер капут!» и «Смерть фашизму». 
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фото: радио Свабода

По предварительной информации, задержаны пять наблюдателей ПЦ "Вясна", а также активисты Максим Винявский, Андрей Кречко, Татьяна Самникова, Андрей Хренков, Владимир Невержицкий из Мозыря, Алесь Адамович, Валентин Троцкий, Нина Багинская. Их везут в Первомайский РОВД.

Как передает радио Свабода, не менее двух десятков людей, которые намерены были принять участие в акции, "люди в штатском" задержали на подходе к бульвару Толбухина, где должна была пройти акция.


Как сообщалось ранее, Статкевич предлагал 3 июля отпраздновать как годовщину освобождения Минска от немецких войск советскими войсками во время Второй мировой войны (в Беларуси официально отмечается как "день независимости"), так и "выразить солидарность с теми, кто сейчас борется за освобождение страны от власти поклонника Гитлера".

Он и его соратники напоминают, что Лукашенко говорил в 1995 году: "Немецкий порядок формировался веками, при Гитлере это формирование достигло наивысшей точки, это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента".

Накануне акции Статкевич писал, что может и не добраться до нее, так как под окнами его дома дежурит машина с "людьми в штатском".


 
Теги: Минск
 
 
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Николая Статкевича задержали на выходе из дома. Позже стало известно и о задержании ряда участников анонсированной Статкевичем акции "освобождения и...
 
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