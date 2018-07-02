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Прогноз: на этой неделе доллар подорожает

03.07.2018 13:33 — Разное | Партизан  
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Что будет происходить с курсами основных валют на наступившей неделе?

Традиционный прогноз от ведущего аналитика ГК ТелеТрейд Марка Гойхмана публикует belmir.by

– В последние дни  основные события проявляются скорее не на валютных рынках, а на стадионах чемпионата мира по футболу 2018.

На текущей неделе экономический календарь в целом по-летнему небогат. Важные драйверы могут проявиться к концу недели. Это публикация 5 июля протоколов последнего заседания Федрезерва, на котором была повышена процентная ставка, и данные по рынку труда США 6 июля.

Поскольку экономический настрой в США позитивен, доллар на валютном рынке способен сохранить восходящий тренд, после некоторой коррекции конца прошлой недели. Сейчас диапазон колебаний индекса доллара DX составляет 94–95,2 пункта при остающейся глобальной направленности вверх.

Именно данные обстоятельства ограничили укрепление белорусского рублю к доллару достижением технически сильного уровня 1,983 BYN, что предполагалось нашим предыдущим прогнозом.

От данного рубежа более вероятна коррекция в район круглой отметки 2,00 BYN в случае общего позитива для доллара. Однако при альтернативном сценарии пробой 1,983 BYN ослабит американскую валюту в направлении 1,967 BYN.


Слабость евро по отношению к доллару, отмечаемая в последние дни, привела к пробою уровня 2,306 BYN к евро, что также совпало с предыдущим прогнозом. Тренд здесь остается понижающимся, и даже при возможной коррекции к 2,329–2,306 BYN белорусский рубль в целом стремится к уже достигавшемуся рубежу 2,300 BYN.

В отношении к российскому рублю «белорус» сохраняет также отмеченный нами ранее потенциал роста в направлении 0,0313 BYN. Это вызвано некоторым преобладанием негатива над позитивом к российской валюте как к рисковому активу.

В свою очередь, сильным уровнем ограничения роста белорусского рубля является технический уровень 0,0318 BYN.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Что будет происходить с курсами основных валют на наступившей неделе?
 
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