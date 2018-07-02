Сотрудники ГАИ потушили очаг возгорания в автобусе

3 июля свой профессиональный праздник отмечают и сотрудники Госавтоинспекции. В любую погоду и время суток они следят за порядоком на дорогах.

Даже сегодня, в свой праздник, все сотрудники находятся на постах.

Утром, примерно в 9:30, при осуществлении контроля за безопасностью дорожного движения сотрудники ГАИ заметили автобус, из-под капота которого шел дым. Быстро среагировав, достали из служебного автомобиля огнетушитель и оказали практическую помощь в тушении очага возгорания до приезда службы МЧС.

Анастасия САВЧЕНКО,

старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Жлобинского РОВД.

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