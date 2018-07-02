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Сотрудники ГАИ потушили очаг возгорания в автобусе

03.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Сотрудники ГАИ потушили очаг возгорания в автобусе

3 июля свой профессиональный праздник отмечают и сотрудники Госавтоинспекции. В любую погоду и время суток они следят за порядоком на дорогах.

Даже сегодня, в свой праздник, все  сотрудники находятся на  постах.

Утром, примерно в 9:30, при осуществлении контроля за безопасностью дорожного движения  сотрудники ГАИ заметили автобус, из-под капота которого шел дым. Быстро среагировав, достали из служебного автомобиля огнетушитель и оказали практическую помощь  в тушении очага возгорания до приезда  службы МЧС.

Анастасия САВЧЕНКО, 

старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Жлобинского РОВД.

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3 июля свой профессиональный праздник отмечают и сотрудники Госавтоинспекции. В любую погоду и время суток они следят за порядоком на дорогах. Даже...
 
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