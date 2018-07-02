США попросили Россию отремонтировать туалет на МКС

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НАСА заказало у России космический туалет в 2007 году, его стоимость составила 19 миллионов долларов. Этому предшествовали неудачные попытки американских инженеров создать свой санузел. Их разработка постоянно выходила из строя, после чего было решено заказать адаптированную к американскому сегменту станции российскую технику.— говорится в документе.Отмечается, что по результатам серии переговоров, проведенных в 2017 году, российская корпорация получила новые заказы в рамках этого контракта.говорится в годовом отчете.