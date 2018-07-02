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США попросили Россию отремонтировать туалет на МКС

03.07.2018 14:26 — Разное | UDF  
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Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
НАСА заказало у российской Ракетно-космической корпорации "Энергия" техническое обслуживание и замену ряда элементов туалета на американском сегменте Международной космической станции, говорится в годовом отчете корпорации.

НАСА заказало у России космический туалет в 2007 году, его стоимость составила 19 миллионов долларов. Этому предшествовали неудачные попытки американских инженеров создать свой санузел. Их разработка постоянно выходила из строя, после чего было решено заказать адаптированную к американскому сегменту станции российскую технику.

"В течение года продолжалось выполнение контракта с NASA, предусматривающего изготовление и поставку элементов АСУиК (ассенизационное устройство и кабина — ред.) для американского сегмента Международной космической станции и соответствующих услуг по интеграции для МКС. Успешно выполнены и сданы заказчику работы по девяти этапам в рамках ранее выданных заказов", — говорится в документе.

Отмечается, что по результатам серии переговоров, проведенных в 2017 году, российская корпорация получила новые заказы в рамках этого контракта. "Работы по данному контракту на протяжении ряда лет позволяют поддерживать эффективную эксплуатацию американского сегмента МКС и станции в целом, оперативно парировать нештатные ситуации, а также обеспечивают стабильную загрузку подразделений корпорации и смежных предприятий", — говорится в годовом отчете.

 
 
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НАСА заказало у ракетно-космической корпорации "Энергия" техническое обслуживание и замену ряда элементов туалета.
 
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