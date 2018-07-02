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Белорусский посол в Москве: Тема создания российской базы в Беларуси ушла
Российские САУ в Беларуси во время учений «Запад-2017»
Об этом Игорь Петришенко заявил в интервью РИА Новости.
«Тема по российской базе ушла, и она не актуализировалась. В отношении того, что вы говорите по дивизии США, это право суверенного государства. Если Польша видит, что ее безопасность за счет этого возрастет, то она должна действовать с учетом своих национальных интересов, но в то же время и с учетом принятых международных правовых обязанностей. Но если власти нашей западной соседки считают, что армия США существенно поможет ей в этом вопросе, то они самостоятельно несут и ответственность за это решение и перед своими гражданами, и перед мировой общественностью. Данная мера не несет непосредственной угрозы для Беларуси, но как любая военная активность в наших границах и увеличение количества воинских контингентов повышает уровень военной опасности, – цитирует посла
Петришенко добавил, что этот фактор учитывается в белорусском военном строительстве и военном сотрудничестве в рамках Союзного государства и ОДКБ, однако эти шаги «не носят экстренного характера».
«Беларусь тщательно анализирует ситуацию, и я думаю, те адекватные меры, которые необходимо принимать, они будут приниматься специалистами», – отметил он.
Интересно, что заявление Петришенко отличается от того, что в этом году в январе говорил Владимир Макей. Тогда глава МИД не исключал возможности создания российской базы в качестве ответа на создание американской базы в Польше.
«Нет ничего невозможного. На сегодняшний день мы не собираемся размещать новые иностранные военные базы на территории Беларуси, потому что мы хотим способствовать безопасности в нашем регионе, и мы не хотим быть нарушителями спокойствия. Но глядя в будущее, мы должны учитывать будущие шаги, которые будут сделаны нашими соседями», – отметил тогда министр.
Тема размещения российской военной базы на территории Беларуси обсуждается с 2013 года. Российское военное руководство заявляло о намерении создать в Беларуси авиабазу (в Барановичах, Лиде или Бобруйске), и что этот вопрос уже почти решен. Однако осенью 2015 года Александр Лукашенко отметил, что Беларуси не нужны иностранные военные базы.
Периодически в прессе и среди экспертного сообщества тема военной базы РФ в Беларуси снова начинает обсуждаться. В частности некоторые политологи высказывали мнение, что Москва увеличит давление на Минск по этому вопросу во второй половине 2018 года.
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Интересно, что заявление Петришенко отличается от того, что в этом году в январе говорил Владимир Макей.
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