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Премьер Литвы: Возможно, Минску не удастся завершить проект БелАЭС

03.07.2018 14:19 — Разное | UDF  
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Фото: БЕЛТА
Литва надеется, что Беларуси не удастся окончательно реализовать проект Белорусской АЭС в Островце. Об этом заявил премьер соседней страны Саулюс Сквярнялис.

Он надеется, что решения нынешнего литовского правительства и парламента, которые закрывают поступление электроэнергии с АЭС в Литву, станут гарантией того, что проект станет экономически невыгодным.

В интервью радиостанции «LRT» Саулюс Сквярнялис заявил:

«Мы прекрасно понимаем, что говорить о других способах, когда идет речь о том, что в ближайшее время будет привезено топливо, и будут загружены кассеты в станцию, сложно. Однако то, что сделано, и технически, и политически, полагаю, позволяет предположить, что этот проект, который не является безопасным, по нашему мнению, не удастся завершить. Если это попытаются сделать, то экономически это будет невыгодно и сложно».


Также Саулюс Сквярнялис раскритиковал правительство консерваторов Андрюса Кубилюса (действовало в 2008-2012 годах), которое, по мнению политика, занималось «коллаборационизмом» с Беларусью.

Литва обещает блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС.

В Минске отвечают, что строительство БелАЭС ведется с соблюдением норм безопасности. Беларусь надеется, что первый реактор станции будет готов к промышленному производству электроэнергии до конца 2019 года, а второй начнет действовать с середине 2020 года. Строительство финансирует российское правительство.

 
Теги: Минск
 
 
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Литва надеется, что Беларуси не удастся окончательно реализовать проект Белорусской АЭС в Островце.
 
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