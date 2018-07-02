Премьер Литвы: Возможно, Минску не удастся завершить проект БелАЭС

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«Мы прекрасно понимаем, что говорить о других способах, когда идет речь о том, что в ближайшее время будет привезено топливо, и будут загружены кассеты в станцию, сложно. Однако то, что сделано, и технически, и политически, полагаю, позволяет предположить, что этот проект, который не является безопасным, по нашему мнению, не удастся завершить. Если это попытаются сделать, то экономически это будет невыгодно и сложно».