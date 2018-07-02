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Премьер Литвы: Возможно, Минску не удастся завершить проект БелАЭС
Фото: БЕЛТА
Он надеется, что решения нынешнего литовского правительства и парламента, которые закрывают поступление электроэнергии с АЭС в Литву, станут гарантией того, что проект станет экономически невыгодным.
В интервью радиостанции «LRT» Саулюс Сквярнялис заявил:
«Мы прекрасно понимаем, что говорить о других способах, когда идет речь о том, что в ближайшее время будет привезено топливо, и будут загружены кассеты в станцию, сложно. Однако то, что сделано, и технически, и политически, полагаю, позволяет предположить, что этот проект, который не является безопасным, по нашему мнению, не удастся завершить. Если это попытаются сделать, то экономически это будет невыгодно и сложно».
Также Саулюс Сквярнялис раскритиковал правительство консерваторов Андрюса Кубилюса (действовало в 2008-2012 годах), которое, по мнению политика, занималось «коллаборационизмом» с Беларусью.
Литва обещает блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС.
В Минске отвечают, что строительство БелАЭС ведется с соблюдением норм безопасности. Беларусь надеется, что первый реактор станции будет готов к промышленному производству электроэнергии до конца 2019 года, а второй начнет действовать с середине 2020 года. Строительство финансирует российское правительство.
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Литва надеется, что Беларуси не удастся окончательно реализовать проект Белорусской АЭС в Островце.
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