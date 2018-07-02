В сборной России объяснили след от укола на руке Артема Дзюбы



Артем Дзюба

Inject that into my veins like Russia’s state sponsored doping 💉 pic.twitter.com/f5ZeEFWuph — Tom Wade (@tomwade1999) 1 июля 2018 г.

Британские СМИ подхватили историю. В частности, на сайте Caught Offside появилась статья под названием «Доказательство? Некоторые болельщики считают, что эта картинка подтверждает, что футболисты сборной России используют допинг на чемпионате мира».Издание отмечает, что это может быть всего лишь след от укуса комара, но добавляет:Врач сборной Россиипрокомментировал сообщения в соцсетях и в британских СМИ.— сказал Безуглов в интервью «Чемпионату».