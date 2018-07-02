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Массовый хапун в центре Минска на День независимости - онайн
Фото: радио Свабода
Акция "освобождения и солидарности", инициированная Николаем Статкевичем, должна была начаться у выхода из метро «Парк Челюскинцев» в 13 часов, но политика задержали, когда тот выходил из дома. Скорее всего, его увезли в Ленинский РОВД, передает
У его дома с самого утра дежурили милиционеры, вся дорога была заставлена автомобилями ГАИ, под домом стоял автобус для перевозки задержанных.
К часу дня на площади у метро "Парк Челюскинцев" людей было мало, в основном правозащитники и независимые наблюдатели, журналисты и люди с наушниками. Наблюдателей, которые не участвовали ни в какой акции, задержали "титушки", посадили в автобус, чтобы отвезти в РОВД. Дорогу перекрыли наряды ГАИ. На место подъехал автозак.
Люди в штатском без удостоверений стали жестко задерживать людей и забрасывать их в автозак, людям просто не дают собраться на акцию. Схватили также участника акции Сергея Спорыша с плакатом, который кричал «Гитлер капут!» и «Смерть фашизму».
По предварительной информации, также задержалны Максим Винявский, Андрей Кречко, Татьяна Самникова, Андрей Хренков, Владимир Невержицкий из Мозыря, Алеся Адамовича, Нину Багинскую. Их везут в Первомайский РОВД.
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Стало известно и о задержании ряда участников анонсированной Статкевичем акции "освобождения и солидарности".
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