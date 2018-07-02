"Муж взял кредит и умер. Теперь мне выплачивать?". В банке рассказали, кто должен платить по счетам

Иногда случаются непредвиденные ситуации, в которых не всегда понятно, как действовать. История нашей читательницы как раз из этого разряда. «Мой супруг Дмитрий 27 апреля 2018 года взял в РРБ-Банке, а 26 мая он умер. Должна ли я выплачивать этот кредит, если он оформлен без поручителей и копии каких документов мне должны дать в банке?» — спрашивает жена умершего мужчины Кристина. FINANCE.TUT.BY узнал, на какие документы имеет право жена умершего и кто должен возвращать деньги банку.



Александра Квиткевич, TUT.BY

— Мой супруг Дмитрий 27 апреля 2018 года взял в РРБ-Банке наличный кредит без поручителей, только со справкой о заработной плате, — рассказывает жена мужчины Кристина. — 26 мая он умер. Договор, который муж заключал в банке, мы с родными найти не можем. Его никто не видел.

Женщина обратилась в банк за копией всех документов, чтобы понять, сколько и когда ей нужно будет платить по кредиту. Сейчас она находится в декретном отпуске, поэтому рассчитываться по счетам будет сложно.

— 15 июня мне позвонили и сказали, что я могу приехать и забрать копию, — продолжает Кристина. — По приезду меня уговаривали заключить соглашение или написать заявление, что я согласна выплачивать этот кредит. Я отказалась. После этого сотрудники банка отказались мне выдать копию договора. Сказали, что для оплаты в кассе мне договор не нужен, достаточно назвать ФИО и все. В итоге мне распечатали условия кредитования, но не с оригинала договора моего мужа, а просто с сайта, без всяких подписей и печатей.

После этого девушка еще раз ездила в банк, написала заявление с просьбой предоставить копии документов, но так их и не получила.

— Сотрудники банка оба раза снимали копию документов, но так мне их не отдали, ссылаясь на то, что я просто супруга, — говорит женщина. — Но ведь без документов я не знаю ни о сумме выплат, ни о сроке, ни о том, застрахован ли кредит и т.д. И вообще должна ли я выплачивать этот кредит, если он оформлен без поручителей?

В РРБ-Банке прокомментировали ситуацию и пояснили, почему жене не выдают копию документов.

— В статье 121 Банковского кодекса прописано, что сведения о счетах и вкладах (депозитах), в том числе о наличии счета в банке, его владельце, номере и других реквизитах счета, размере средств, находящихся на счетах и во вкладах, являются банковской тайной, а значит не могут разглашаться. Также не подлежат разглашению сведения о конкретных сделках, об операциях без открытия счета, операциях по счетам и вкладам, а также об имуществе, находящемся на хранении в банке.

Также специалисты банка ссылаются на часть 5 статьи 121 Банковского кодекса, где сказано, «что сведения, составляющие банковскую тайну физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, представляются банком им самими их уполномоченным представителям, на основании письменного согласия таких лиц, лично представленного банку. Это может быть любое третье лицо».

— Также информация, которая составляет банковскую тайну физлица, за исключением ИП, может быть предоставлена в случаях, которые предусмотрены законодательными актами Беларуси. К примеру, судам — по находящимся в их производстве уголовным делам, по которым могут быть применены конфискация имущества или другое имущественное взыскание. Это же касается гражданских исков, которые рассматриваются в уголовном процессе, дел об административных правонарушениях, гражданских и экономических дел, — перечисляет зампредседателя правления ЗАО «РРБ-Банк» Михаил Малков. - Кроме того, сведения могут быть предоставлены судебным исполнителям, прокурору или его заместителю, а также с санкции прокурора или его заместителя органам дознания и предварительного следствия.

Также данные может получить Департамент финансового мониторинга Комитета Госконтроля, нотариусы для совершения нотариальных действий, Нацбанк, организации, которые гарантированно возмещают банковские вклады физлиц.

— В случае смерти кредитополучателя — таким уполномоченным лицом является нотариус — по находящимся в его производстве наследственным делам, — заключил Михаил Малков.

В банке пояснили, что кредит в данном случае должны будут гасить родственники умершего.

— В соответствии с пунктом 1 статьи 388 Гражданского кодекса обязательство прекращается смертью гражданина, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. Кредитное обязательство не связано неразрывно с личностью кредитополучателя, его исполнение может быть произведено и без его личного участия. Поэтому сам факт смерти человека не влечет прекращения взятых им обязательств по кредитному договору, эти обязательства сохраняются, — сказал зампредседателя правления. — Согласно пункту 1 статьи 1033 Гражданского кодекса в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью.

По закону каждый из наследников, который принял наследство, отвечает по долгам оставившего наследство в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, поясняют в банке.

— Если у умершего имеются кредитные обязательства, наследникам следует уведомить банк, предоставивший кредит, о сложившейся ситуации. Для этого можно обратиться в банк с заявлением, в котором сообщить о смерти кредитополучателя и попросить разъяснить дальнейшие действия в отношении задолженности, — говорит Михаил Малков. — Также следует предоставить в банк копию свидетельства о смерти кредитополучателя.