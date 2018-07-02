Британская полиция определилась с подозреваемыми по делу Скрипалей





Британская полиция после четырех месяцев расследования покушения на Скрипаля пришла к выводу, что к преступлению были причастны два человека.

Как сообщила газета The Sun, подозреваемые покинули территорию Великобритании спустя 24 часа после совершения преступления.

Имена отравивших Скрипалей не называются, однако источники газеты говорят, что эти двое почти наверняка «были связаны с Россией». В отношении них заведено уголовное дело.

Собеседники The Sun утверждают, что отравителей будет непросто привлечь к ответственности. Возможно, официальное заявление о прорыве в расследовании будет сделано через несколько дней.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Британская сторона обвинила в причастности к отравлению Россию. Москва все обвинения отрицает, пишет РБК.