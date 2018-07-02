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Вера Лапко вышла во 2-й раунд Уимблдона
Белоруска Вера Лапко вышла во 2-й раунд одиночного разряда Уимблдона.
В 1/64 финала Вера Лапко (№ 82) обыграла Кристину Макхейл (№ 90) из США.
Вечером 2 июля в третьем сете поединок был приостановлен при счете 3:2 в пользу Лапко из-за позднего времени. Первую партию белоруска проиграла — 5:7, вторую с таким же счетом выиграла (7:5), хотя у соперницы были 2 матчбола.
Встреча была доиграна 3 июля, Вера Лапко победила в третьей партии со счетом 7:5.
Во 2-м круге соперницей Веры Лапко станет 13-я ракетка мира немка Юлия Гёргес.
2 июля в 1-м круге Уимблдона выбыла из одиночного разряда первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 32 рейтинга WTA), в трех сетах
Также 2 июля первый раунд одиночного разряда
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Белоруска Вера Лапко вышла во 2-й раунд одиночного разряда Уимблдона.
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