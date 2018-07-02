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Вера Лапко вышла во 2-й раунд Уимблдона

03.07.2018 16:12 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Вера Лапко вышла во 2-й раунд одиночного разряда Уимблдона.


Вера Лапко. Фото с сайта tennis.by

В 1/64 финала Вера Лапко (№ 82) обыграла Кристину Макхейл (№ 90) из США.

Вечером 2 июля в третьем сете поединок был приостановлен при счете 3:2 в пользу Лапко из-за позднего времени. Первую партию белоруска проиграла — 5:7, вторую с таким же счетом выиграла (7:5), хотя у соперницы были 2 матчбола.

Встреча была доиграна 3 июля, Вера Лапко победила в третьей партии со счетом 7:5.

Во 2-м круге соперницей Веры Лапко станет 13-я ракетка мира немка Юлия Гёргес.

2 июля в 1-м круге Уимблдона выбыла из одиночного разряда первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 32 рейтинга WTA), в трех сетах проигравшая представительнице Румынии Михаэле Бузарнеску (№ 28).

Также 2 июля первый раунд одиночного разряда успешно преодолела белоруска Виктория Азаренко (№ 87), обыгравшая россиянку Екатерину Александрову (№ 110).

 
 
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Белоруска Вера Лапко вышла во 2-й раунд одиночного разряда Уимблдона.
 
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