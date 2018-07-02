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Спортивные страсти кипели в парке г.п. Вороново
03.07.2018 — Разное | Вороновская газета
На гиревой площадке сошлись три команды силачей. Победу праздновали спасатели. В личном зачете Дмитрий Волынец поднял гирю 67 (!) раз. Второе место заняла команда колледжа, третье — центральной районной больницы.
На мини-футбольной площадке сошлись восемь команд.
А на волейбольной не уступали друг другу три мужские и две женские команды. В итоге победу праздновали мужчины из колледжа, женщины из Вороновской ЦРБ. На второй позиции среди мужчин расположились КСУП “Элит-Агро Больтиники”, женщин — ГПТК. Тройку лидеров замкнули мужчины из д. Бастуны.
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Горячо было на спортивных площадках. Болельщики поддерживали свои команды, а те старались не подвести их. На гиревой площадке сошлись три команды силачей. Победу...
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