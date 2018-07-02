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Как отметили День Независимости Беларуси во Франции?

03.07.2018 16:42 — Разное | ОНТ  
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Мнение иностранцев о том, что такое День Независимости в Беларуси. Французы совершенно по-особенному видят колорит нашей страны и понимают белорусов в целом. Поэтому даже спели гимн Синеокой с совсем лёгким акцентом. Репортаж Руслана Поддубского.

74 года назад, летом 1944-го, Париж (так же, как и город герой-Минск) был освобождён от фашизма. До капитуляции Германии и вообще до полного мира было ещё далеко: Парижский мирный договор, который бесповоротно положит конец войне в Европе, подпишут лишь спустя три года. Но столицы уже сбросят бремя оккупации, а люди (и парижане, и минчане) получат долгожданную свободу и право на свою независимую страну.

Именно поэтому в такие дни, дни национальных праздников, когда здесь – на Trocadero, самой известной площади Франции, на фоне Эйфелевой башни звучит белорусский гимн – его слова и смысл понятны французам без перевода.

«Мы беларусы» – эти строки поют французские студенты. Они с неподдельным интересом изучают белорусскую культуру, ставят спектакли, учат стихи и глубоко интересуются историей. У каждого из них в душе своя Беларусь.

Контакты простых людей, переплетение культур и судеб. Среди исполнителей белорусского гимна – Лоран Лерой, французский шеф-повар, который благодаря своей жене-белоруске вот уже 12 лет живёт на две страны и черпает вдохновение в краю белых аистов и голубых озёр.

Акция «Споём гимн вместе» стирает границы и сближает нации, – уверен Павел Латушко.

В следующем году они снова соберутся здесь и снова споют, что белорусы – это мирные люди. Мирные – это, наверное, одно из главных национальных качеств, которое так высоко сегодня ценится во всём мире.

Искать общие черты между французами и белорусами, парижанами и минчанами, Минском и Парижем можно бесконечно долго и, естественно, находить сходство даже в каких то мелочах. Но главная и бесспорная черта, которая объединяет две нации – это стремление к независимости и, как следствие, право и возможность жить в своей собственной стране. 

 
Теги: Минск
 
 
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​Мнение иностранцев о том, что такое День Независимости в Беларуси. Французы совершенно по-особенному видят колорит нашей страны и понимают белорусов в целом....
 
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