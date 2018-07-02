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Футбольный «матч смерти» реконструировали на Гомельщине

03.07.2018 16:54 — Разное | ОНТ  
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«Матч смерти» или «матч Победы». В небольшой деревне Костюковка на Гомельщине воспроизвели легендарную игру киевского «Динамо» против солдат вермахта. Поражение в ней было шансом для футболистов избежать концлагеря, а для немцев – поднять боевой дух армии. Но всё вышло наоборот. Подробности – у Максима Вечеркова. 

Деревня Костюковка на время стала Киевом. Август 1942-го. Легендарный матч между советскими «динамовцами» и командой захватчиков, известный как «матч смерти». Наверное, самая загадочная страница в истории нашего футбола. Вокруг неё ходило множество мифов, но, несмотря ни на что, история о советских футболистах, которые дали отпор немецким оккупантам, продолжает жить.

Это кажется даже не реконструкцией: для участников матча сшили футбольную форму тех времён. Они вышли на поле под дулами автоматов и под лай сторожевых немецких овчарок.

Когда фашисты захватили Киев, игроки местного «Динамо» находились в лагере в положении военнопленных. Но новые власти создают футбольную лигу, и бывших спортсменов освобождают. Команду называют «Старт» и предлагают ей играть с солдатами вермахта, уверенными в исходе матчей. Алексею Лазаренко досталась роль того самого советского вратаря Николая Трусевича. История его жизни легла в основу не одной киноленты. После Сергея Безрукова, говорит реконструктор, играл с двойной ответственностью.

Шесть побед подряд – в оккупационном первенстве сразу объявился явный фаворит. Но финалом стали матчи против сборной фашистских частей: зенитчики, лётчики и механики немецкого аэродрома. Наши выиграли и у них.

В итоге был назначен матч-реванш. На этот раз киевлянам поставили условие – они должны проиграть. За победу – расстрел. Но, несмотря на угрозу, советские футболисты громят врага в пух и прах – мячи снова влетают в ворота оккупантов один за другим. Итоговый счет – 5:3. Не послушались.

Именно эта встреча и получила название «Матч смерти». Тогда поражение вызвало, несмотря на все обещания оставить футболистов в живых, жёсткую реакцию немецких властей. По одной из версий, победителей расстреляли из пулемёта сразу после игры. По другой – футболистов «Старта» арестовали через неделю после матча, обвинили в попытке создать подпольную группу и отправили в концлагерь.История о героической игре «динамовцев» известна во всём мире. С помощью мяча они смогли разрушить стереотип о непобедимости врага. Футбольную победу, приравненную к воинскому подвигу, вслед за Костюковкой увидят и в других районах Гомельской области. Только под новым названием. У нас это «матч Победы», а не «смерти». 

 
 
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«Матч смерти» или «матч Победы». В небольшой деревне Костюковка на Гомельщине воспроизвели легендарную игру киевского «Динамо» против солдат вермахта. Поражение...
 
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