Приказ Министра обороны - быть салюту в Брестской крепости!

Товарищи солдаты и сержанты, прапорщики и офицеры! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных Сил! Дорогие соотечественники!



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3 июля 2018 г. белорусский народ и его Вооруженные Силы будут торжественно отмечать главный праздник белорусской государственности — День Независимости Республики Беларусь (День Республики).

74 года назад город Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Эта историческая дата по воле белорусского народа стала главным праздником страны — Днем Республики.



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Являясь достойными продолжателями славных героических традиций поколения победителей, воины Вооруженных Сил надежно обеспечивают мирный труд белорусских граждан.

Поздравляю ветеранов войны и труда, воинов Вооруженных Сил, всех граждан нашей страны с Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики)!

ПРИКАЗЫВАЮ:

В ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь (Дня Республики) 3 июля 2018 г. в 23 часа произвести праздничный салют тридцатью залпами в столице Республики Беларусь городе-герое Минске, крепости-герое Бресте, городах Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков