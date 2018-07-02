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Приказ Министра обороны - быть салюту в Брестской крепости!
03.07.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Товарищи солдаты и сержанты, прапорщики и офицеры! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных Сил! Дорогие соотечественники!
фото - TUT.BY
3 июля 2018 г. белорусский народ и его Вооруженные Силы будут торжественно отмечать главный праздник белорусской государственности — День Независимости Республики Беларусь (День Республики).
74 года назад город Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Эта историческая дата по воле белорусского народа стала главным праздником страны — Днем Республики.
Являясь достойными продолжателями славных героических традиций поколения победителей, воины Вооруженных Сил надежно обеспечивают мирный труд белорусских граждан.
Поздравляю ветеранов войны и труда, воинов Вооруженных Сил, всех граждан нашей страны с Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики)!
ПРИКАЗЫВАЮ:
В ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь (Дня Республики) 3 июля 2018 г. в 23 часа произвести праздничный салют тридцатью залпами в столице Республики Беларусь городе-герое Минске, крепости-герое Бресте, городах Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.
Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков
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Товарищи солдаты и сержанты, прапорщики и офицеры! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных Сил! Дорогие соотечественники! фото - TUT.BY ...
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