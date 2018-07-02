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Театр танца "Райз Дэнс" принял участие в XV Международном фестивале "Культура без границ"

03.07.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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1 июля, в Гминне Тересполя (Республика Польша), прошел XV Международный фестиваль "Культура без границ".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56913.php

Театр танца "Райз Дэнс" принял участие в XV Международном фестивале "Культура без границ"

Республику Беларусь и город Брест, вновь достойно представил театр танца "Райз Дэнс", под руководством Елены Проваторовой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56913.php

Театр танца "Райз Дэнс" принял участие в XV Международном фестивале "Культура без границ"

Яркая, зажигательная концертная программа, даже в холодную, дождливую погоду, согрела сердца зрителей. В программе, по приглашению Елены Проваторовой, также принимала участие несравненная вокальная исполнительница - Жанна Версо.

 
Теги: Брест
 
 
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1 июля, в Гминне Тересполя (Республика Польша), прошел XV Международный фестиваль "Культура без границ". Республику Беларусь и город Брест, вновь достойно...
 
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