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Театр танца "Райз Дэнс" принял участие в XV Международном фестивале "Культура без границ"
03.07.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
1 июля, в Гминне Тересполя (Республика Польша), прошел XV Международный фестиваль "Культура без границ".
Республику Беларусь и город Брест, вновь достойно представил театр танца "Райз Дэнс", под руководством Елены Проваторовой.
Яркая, зажигательная концертная программа, даже в холодную, дождливую погоду, согрела сердца зрителей. В программе, по приглашению Елены Проваторовой, также принимала участие несравненная вокальная исполнительница - Жанна Версо.
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1 июля, в Гминне Тересполя (Республика Польша), прошел XV Международный фестиваль "Культура без границ". Республику Беларусь и город Брест, вновь достойно...
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