День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест

В городе над Бугом торжественные мероприятия, посвящённые Дню Независимости, традиционно начались на площади Свободы.



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Руководство города, ветераны войны и труда, представители предприятий, организаций, общественных объединений, дипмиссий, военнослужащие Брестского гарнизона, депутатский корпус, духовенство и молодёжь возложили цветы к памятнику Освобождения и отдали дань памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны.



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Продолжились официальные торжества на площади Церемониалов, на священной земле защитников Цитадели. Во главе участников церемонии — руководство области.



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Возложение цветов к Вечному огню, оружейные залпы и минута молчания — это воинские почести солдатам, не вернувшимся с полей сражений. Священный ритуал – напоминание мирным жителям о том, что завоёванная победа далась дорогой ценой.



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В беседе с журналистами председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис отметил, что дата 3 июля 1944 года особенная для белорусского народа. В этот день в единое целое слились большие события — Освобождение, Победа и Независимость. Солдаты Победы создали надежный духовный фундамент, на котором было построено миролюбивое общество со своими традициями и преемственностью поколений.



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Сегодня Брестчина — один из красивейших уголков Отечества, а ее областной центр готовиться встретить первый 1000-летний юбилей. Глава области выразил уверенность, что в Год малой Родины ее жители украсят свою землю добрыми делами и начинаниями, которые в очередной раз будут свидетельствовать о любви брестчан своей Родине.



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Торжественная Церемония возложения завершилась прохождением торжественным маршем воинов Брестского гарнизона.



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