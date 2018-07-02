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День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест

03.07.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В городе над Бугом торжественные мероприятия, посвящённые Дню Независимости, традиционно начались на площади Свободы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест

Руководство города, ветераны войны и труда, представители предприятий, организаций, общественных объединений, дипмиссий, военнослужащие Брестского гарнизона, депутатский корпус, духовенство и молодёжь возложили цветы к памятнику Освобождения и отдали дань памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест

Продолжились официальные торжества на площади Церемониалов, на священной земле защитников Цитадели. Во главе участников церемонии — руководство области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест

Возложение цветов к Вечному огню, оружейные залпы и минута молчания — это воинские почести солдатам, не вернувшимся с полей сражений. Священный ритуал – напоминание мирным жителям о том, что завоёванная победа далась дорогой ценой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест

В беседе с журналистами председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис отметил, что дата 3 июля 1944 года особенная для белорусского народа. В этот день в единое целое слились большие события — Освобождение, Победа и Независимость. Солдаты Победы создали надежный духовный фундамент, на котором было построено миролюбивое общество со своими традициями и преемственностью поколений.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест

Сегодня Брестчина — один из красивейших уголков Отечества, а ее областной центр готовиться встретить первый 1000-летний юбилей. Глава области выразил уверенность, что в Год малой Родины ее жители украсят свою землю добрыми делами и начинаниями, которые в очередной раз будут свидетельствовать о любви брестчан своей Родине.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест

Торжественная Церемония возложения завершилась прохождением торжественным маршем воинов Брестского гарнизона.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56912.php

День Независимости Республики Беларусь отмечает Брест

 
 
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В городе над Бугом торжественные мероприятия, посвящённые Дню Независимости, традиционно начались на площади Свободы. Руководство города, ветераны войны...
 
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