Компанию Tesla покинул главный инженер

Компанию Tesla Motors покинул главный инженер Даг Филд, отвечавший за разработку новых автомобилей. Специалист перестал заниматься своими обязанностями с мая нынешнего года и больше не вернется к ним, сообщает The Verge .



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Филд стал одним из нескольких десятков топ-менеджеров, которые покинули американского производителя электрокаров в последние годы. Он пришел в «Теслу» из Apple, ранее также работав на компании Segway и Ford. По словам представителя автопроизводителя, Филд нуждается в отдыхе и хочет больше времени проводить со своей семьей.

Всего Даг Филд проработал в Tesla Motors почти пять лет. В частности, он отвечал за разработку самого доступного электрокара Model 3, запуск производства которого был провален.

При этом недавно стало известно, что к июлю объемы выпуска новых электромобилей Tesla Model 3 достигли целевого показателя 5 тыс. в неделю — почти за полгода до ранее запланированного срока. Глава «Теслы» Илон Маск отметил, что в дальнейшем компания намерена добиться объемов в 6 тыс. электрокаров в неделю.