Швейцария и Швеция сражаются за четвертьфинал. Онлайн матча

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Во вторник пройдут два последних матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Для начала на поле выйдут команды Швеции и Швейцарии.

Шведы приятно удивили, одолев Южную Корею (1:0) и Мексику (3:0), а также уступив Германии в концовке матча (1:2).

Что касается Швейцарии, то эта команда подтвердила свой высокий рейтинг. После ничьи с Бразилией (1:1) последовала победа над Сербией (2:1) и ничья с Коста-Рикой (2:2).



Фото: Reuters

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист, Классон, Свенссон, Экдаль, Форсберг, Берг, Тойвонен.

Швейцария: Зоммер, Джуру, Родригес, Ланг, Аканджи, Бехрами, Джака, Джемаили, Шакири, Цубер, Дрмич.

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 75 человек Кто вынесет соперника в этом матче? Швеция 55% Швейцария 45% Все опросы

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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