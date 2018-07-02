Лукашенко и белорусов с Днем независимости поздравили Папа Римский, королева Великобритании и император Японии

Поздравления с Днем независимости поступают в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, иностранных политических и общественных деятелей, сообщает пресс-служба главы государства.

По информации пресс-службы, поздравительные послания получены от руководителей стран СНГ, Европейского союза и других государств в различных регионах мира.

В числе направивших поздравления Папа Римский Франциск, королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, король Швеции Карл XVI Густав, король Иордании Абдалла II, император Японии Акихито.

Главу государства и белорусский народ поздравили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Казахстана, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдовы, Таджикистана, Болгарии, Франции, Италии, Турции, ОАЭ, Алжира, Сирии, Палестины, председатель Государственного совета и Совета министров Кубы, генерал-губернатор Австралийского союза.

Как подчеркнули в пресс-службе, поздравления в адрес президента Беларуси и белорусского народа с Днем Независимости продолжают поступать.