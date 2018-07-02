Завод ТМХ поставил в Беларусь 20 плацкартных вагонов

"Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ) группы "Трансмашхолдинг" (ТМХ) поставил Белорусской железной дороге 20 плацкартных пассажирских вагонов, сообщила дирекция по внешним связям ТМХ.

Речь идет о некупейных вагонах модели 61-4447 со скоростью движения 160 км/ч. Договор поставки подписан между ТВЗ и лизинговой компанией ООО "БелВЭБлизинг".

Вагоны оборудованы кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами, системой обеззараживания воды и воздуха, камерами наблюдения и пожарной сигнализацией. В вагонах 54 спальных места, для всех пассажиров предусмотрены персональные розетки и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. В вагонах установлен пульт управления, созданный на основе современной системы контроля и диагностики.

Как сообщалось, ТВЗ стал победителем соответствующего конкурса национальной железнодорожной компании в марте. Тендер был объявлен в январе с максимальной стоимостью 39,72 млн белорусских рублей (1,175 млрд руб. по курсу ЦБ РФ на 30 марта).

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также на Украине и в Казахстане. Около 33% акций материнской компании ТМХ владеет французский концерн Alstom, остальные акции находятся в собственности бизнесменов Искандара Махмудова и Андрея Бокарева, а также структур "Трансгрупп".