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Мade in Belarus. В чём секрет успеха нашей сельхозпродукции на мировом рынке

03.07.2018 16:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. О нас говорят: маленькая страна с большим потенциалом.

Мade in Belarus. В чём секрет успеха нашей сельхозпродукции на мировом рынке

Судите сами: белорусская копилка зернокультур на треть больше, чем у стран Европейского союза. Молоко для Беларуси – белая нефть, мы в пятерке молочных держав. В производстве льноволокна – замыкаем тройку лидеров. 

Мade in Belarus. В чём секрет успеха нашей сельхозпродукции на мировом рынке

Страна не только полностью обеспечивает себя продовольствием, но и зарабатывает валюту на его экспорте. И нас знают во многих уголках планеты, и любят продукт «мэйд ин Беларусь».

Мade in Belarus. В чём секрет успеха нашей сельхозпродукции на мировом рынке

Сейчас я нахожусь в Калифорнии, город Сан-Матео. Каково же было мое удивление и счастье, когда я встретила здесь любимую сгущенку и малиновое варенье из Беларуси!

Мade in Belarus. В чём секрет успеха нашей сельхозпродукции на мировом рынке

Наталья Кириенко, заместитель директора Института системных исследований в АПК:
В глобальном рейтинге, который публикуется ежегодно, по итогам 2017 года по вопросам продовольственной безопасности Беларусь заняла 46 место из 109 государств. Экспорт сельскохозяйственной продукции Республики Беларусь составил 4,8 миллиарда долларов и положительное сальдо 350 миллионов.

Мade in Belarus. В чём секрет успеха нашей сельхозпродукции на мировом рынке

Беларусь одна из немногих стран производит одновременно все три вида минеральных удобрений: фосфорные, калийные и азотные. Любой аграрий скажет, наши укосы богаты витаминами, а это залог молочной продуктивности.

Мade in Belarus. В чём секрет успеха нашей сельхозпродукции на мировом рынке

Коровки сыты и здоровы, молока – в достатке.

Мade in Belarus. В чём секрет успеха нашей сельхозпродукции на мировом рынке

Анастасия Ровдо, заведующая молочно-товарным комплексом СПК «Агрокомбинат Снов»:
На данный момент мы достигли таких показателей как 33 литра удой на корову. Это один из лучших показателей по республике. Секрет нашего молока прост – это соблюдение технологий и натуральность корма.

Мade in Belarus. В чём секрет успеха нашей сельхозпродукции на мировом рынке

На этом передовом агрокомбинате страны держат 920 буренок. В отличие от других государств постсоветского пространства, в Беларуси поголовье крупного рогатого скота с каждым годом растет на 5-10 %.

Мade in Belarus. В чём секрет успеха нашей сельхозпродукции на мировом рынке

Отлаженное производство на белорусских предприятиях вполне может стать предметом для зависти у заокеанских коллег, уверяют на местной птицеферме.

Мade in Belarus. В чём секрет успеха нашей сельхозпродукции на мировом рынке

Владимир Митро, начальник птицефермы СПК «Агрокомбинат Снов»:
На сегодняшний день у нас имеется 26 производственных помещений, единовременная посадка 680-720 тысяч голов разновозрастной птицы. За 5 месяцев мы произвели порядка 6200 тонн мясо бройлеров и получили неплохие производственные показатели.

Мade in Belarus. В чём секрет успеха нашей сельхозпродукции на мировом рынке

Натуральная и вкусная белорусская продукция любима и востребована не только белорусами.

Мade in Belarus. В чём секрет успеха нашей сельхозпродукции на мировом рынке

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»:
Если сегодня посмотреть на развитие сельского хозяйства, оно изменилось до неузнаваемости. На примере нашего хозяйства хочется сказать, что мы первые в Беларуси начали работать по системе поля – это корма, фермы – это мясо, молоко. Нас знает не только Москва и Санкт-Петербург, люди благодарят в целом аграрный сектор нашей страны.

Мade in Belarus. В чём секрет успеха нашей сельхозпродукции на мировом рынке

Еще одно звено производственной цепочки, ведущей к успеху – молодые специалисты, которые находят себе место в современной деревне, делают карьеру и строят быт. И с этой миссией белорусское сельское хозяйство справляется не менее успешно.

 
 
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Новости Беларуси. О нас говорят: маленькая страна с большим потенциалом. Судите сами: белорусская копилка зернокультур на треть больше, чем у стран Европейского...
 
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