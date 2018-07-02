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Мade in Belarus. В чём секрет успеха нашей сельхозпродукции на мировом рынке
Новости Беларуси. О нас говорят: маленькая страна с большим потенциалом.
Судите сами: белорусская копилка зернокультур на треть больше, чем у стран Европейского союза. Молоко для Беларуси – белая нефть, мы в пятерке молочных держав. В производстве льноволокна – замыкаем тройку лидеров.
Страна не только полностью обеспечивает себя продовольствием, но и зарабатывает валюту на его экспорте. И нас знают во многих уголках планеты, и любят продукт «мэйд ин Беларусь».
Сейчас я нахожусь в Калифорнии, город Сан-Матео. Каково же было мое удивление и счастье, когда я встретила здесь любимую сгущенку и малиновое варенье из Беларуси!
Беларусь одна из немногих стран производит одновременно все три вида минеральных удобрений: фосфорные, калийные и азотные. Любой аграрий скажет, наши укосы богаты витаминами, а это залог молочной продуктивности.
Коровки сыты и здоровы, молока – в достатке.
Анастасия Ровдо, заведующая молочно-товарным комплексом СПК «Агрокомбинат Снов»:
Отлаженное производство на белорусских предприятиях вполне может стать предметом для зависти у заокеанских коллег, уверяют на местной птицеферме.
Владимир Митро, начальник птицефермы СПК «Агрокомбинат Снов»:
Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»:
Еще одно звено производственной цепочки, ведущей к успеху – молодые специалисты, которые находят себе место в современной деревне, делают карьеру и строят быт. И с этой миссией белорусское сельское хозяйство справляется не менее успешно.
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Новости Беларуси. О нас говорят: маленькая страна с большим потенциалом. Судите сами: белорусская копилка зернокультур на треть больше, чем у стран Европейского...
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