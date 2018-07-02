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Политзаключенные произвели впечатление: сотрудник изолятора на Окрестина поддержал вахту в Куропатах

03.07.2018 16:01 — Разное | Партизан  
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Сотрудник изолятора временного содержания, расположенного в Минске на улице Окрестина, приехал в Куропаты поддержать защитников мемориала.

Политзаключенные произвели впечатление: сотрудник изолятора на Окрестина поддержал вахту в Куропатах
Михаил Громыко на фото в центре
Об этом написала активистка, инженер из Минска Анна Шапутько у себя в фейсбуке.

Через тюрьму на Окрестина за период правления Александра Лукашенко прошло большое число политических заключенных, пишет nn.by

Шапутько написала, что сотрудника органов внутренних дел зовут Михаил Громыко. Он хорошо помнит бывших политзаключенных, которые сейчас принимают участие в защите Куропат. Он, в частности, назвал имена таксиста из Минска Леонида Кулакова, предпринимателя Змитра Дашкевича и политика, лидера Христианской демократии Павла Северинца.

Сотрудник МВД присоединился к группе людей, которые дежурят у «ресторана на костях» и разъясняют посетителям, в каком месте его открыли.


Кроме этого мужчины, с защитниками Куропат солидаризировались и некоторые другие бывшие правоохранители, пишет Шапутько. 

В частности, речь идет о 82-летней женщине, бывшем следователе. Также активистов пришел поддержать бывший подполковник милиции.


 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудник изолятора временного содержания, расположенного в Минске на улице Окрестина, приехал в Куропаты поддержать защитников мемориала.
 
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